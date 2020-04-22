شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية «صغيرة القوة» بمحافظة القنفذة والان نبدء بالتفاصيل
سجلت هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية، مساء اليوم، شرق محافظة القنفذة، وبلغت قوتها ٢.٧ درجة على مقياس ريختر وعمق ٩ كم.
وأوضحت الهيئة: "تعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط بها".
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