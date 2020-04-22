شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 519 كيلو مواد غذائية في معمل مخالف بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة الأحساء، ممثلة في بلدية المبرز، بالتعاون مع الجهات الأمنية، معمل غذائي داخل سكن العماله الأجنبية يفتقر أدنى الاشتراطات الصحية. وأوضحت الأمانة أنه تم مصادرة 519 كيلو من المواد الغذائية مع إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات بحقهم.

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