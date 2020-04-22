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شكرا لقرائتكم مجموعة عمل التجارة والاستثمار تناقش إجراءات التخفيف من آثار كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مجموعة عمل التجارة والاستثمار تناقش إجراءات التخفيف من آثار كورونا
اجتماع عن بعد في مجموعة العشرين
متابعات الخليج 365 - الرياض
عقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار اجتماعًا افتراضيًّا استثنائيًّا، أمس، لمناقشة وتحديد الإجراءات القصيرة والطويلة المدى التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير فيروس كورونا على التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.
ويأتي هذا الاجتماع بناء على توجيهات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين في اجتماعهم في 30 مارس 2020، ناقشت مجموعة عمل التجارة والاستثمار الأولويات التي حددها الوزراء وناقشت الإجراءات الإضافية المقترحة لمكافحة الوباء والتخفيف من تأثيره على التجارة والاستثمار.
وركز الاجتماع على تطوير الإجراءات الموصى بها لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية عبر الحدود. كما ناقش المشاركون إجراءات طويلة المدى لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي من أجل التعجيل بالانتعاش الاقتصادي من الوباء.
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