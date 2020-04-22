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الصحة لـ الممارسين الصحيين: نشر معلومات غير دقيقة عن كورونا يعرضكم للمساءلة
عدا ما تقدمه وزارة الصحة من معلومات
متابعات الخليج 365 - الرياض
طالبت وزارة الصحة جميع الممارسين الصحيين عدم بث أي معلومات غير دقيقة بشأن فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لضمان دقة المعلومة الطبية حول فيروس كورونا الجديد، يجب على جميع الممارسين الصحيين عدم بث أي معلومات غير دقيقة عدا ما تقدمه وزارة الصحة من معلومات”.
وأضافت وزارة الصحة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة وتطبيق الإجراءات الخاصة بمخالفة الأنظمة من قبل الجهات المختصة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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