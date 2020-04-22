المساحة الجيولوجية: هزة شرق القنفذة ليست الأولى والوضع لا يدعو للخوف

2020-04-23

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزة أرضية، مساء أمس، شرق محافظة القنفذة، وبلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر وعمقها 9 كم.

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وقال: إن هذه الهزة ليست الأولى بالمنطقة ولكن يحدث نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة، وتعتبر هذه الزلازل صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط من قبل المواطنين، وتقوم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة، وفي هذا السياق نطمئن المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع، حفظ الله مملكتنا من كل شر.

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