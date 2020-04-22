شكرا لقرائتكم رصد هزة أرضية بقوة 2.7 درجة شرق القنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-23 رصد هزة أرضية بقوة 2.7 درجة شرق القنفذة متابعات الخليج 365 - القنفذة سجلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية، مساء أمس 29 شعبان الموافق 22 إبريل 2020، شرق محافظة القنفذة. Advertisements وبلغت قوة الهزة الأرضية 2.7 درجة على مقياس ريختر وعمق 9 كم، ، وتعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط بها. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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