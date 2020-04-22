، بالفيديو.. "العرفج": نتمنى من "التعليم" حسم الجدل حول موضوع الاختبارات النهائية في الجامعات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أنه بالرغم من تدهور أسعار النفط لا يزال اقتصاد السعودية قويًّا. مشيرًا إلى أنه هنا تظهر قوة رؤية 2030 التي خففت من الاعتماد على النفط.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
بداية، ناشد عامل المعرفة وزارة التعليم حسم موضوع الاختبارات النهائية في الجامعات، ومنح الطلاب والطالبات العشرين درجة.
كما أكد "العرفج" أن سلامة المجتمع من مسؤوليات الدول والحكومات، وأنه بالرغم من أن قلوبنا متعلقة بالمساجد لكن إرادة الله فوق كل شيء.
مضيفًا بالقول: "نحن مأجورون -إن شاء الله- حتى إن لم نخرج للتراويح".
فيما تمنى "العرفج" من الناس استغلال فترة الحجر المنزلي، الذي أسماه جامعة العزل المنزلي، ومحاولة الخروج منه بعادات إيجابية ومهارات جديدة. يا هلا بالعرفج
بالفيديو.. "العرفج": نتمنى من "التعليم" حسم الجدل حول موضوع الاختبارات النهائية في الجامعاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-22
أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أنه بالرغم من تدهور أسعار النفط لا يزال اقتصاد السعودية قويًّا. مشيرًا إلى أنه هنا تظهر قوة رؤية 2030 التي خففت من الاعتماد على النفط.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
بداية، ناشد عامل المعرفة وزارة التعليم حسم موضوع الاختبارات النهائية في الجامعات، ومنح الطلاب والطالبات العشرين درجة.
كما أكد "العرفج" أن سلامة المجتمع من مسؤوليات الدول والحكومات، وأنه بالرغم من أن قلوبنا متعلقة بالمساجد لكن إرادة الله فوق كل شيء.
مضيفًا بالقول: "نحن مأجورون -إن شاء الله- حتى إن لم نخرج للتراويح".
فيما تمنى "العرفج" من الناس استغلال فترة الحجر المنزلي، الذي أسماه جامعة العزل المنزلي، ومحاولة الخروج منه بعادات إيجابية ومهارات جديدة.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
11:37 PM
أكد أنه بالرغم من تدهور أسعار النفط لا يزال اقتصاد السعودية قويًّا
أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أنه بالرغم من تدهور أسعار النفط لا يزال اقتصاد السعودية قويًّا. مشيرًا إلى أنه هنا تظهر قوة رؤية 2030 التي خففت من الاعتماد على النفط.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
بداية، ناشد عامل المعرفة وزارة التعليم حسم موضوع الاختبارات النهائية في الجامعات، ومنح الطلاب والطالبات العشرين درجة.
كما أكد "العرفج" أن سلامة المجتمع من مسؤوليات الدول والحكومات، وأنه بالرغم من أن قلوبنا متعلقة بالمساجد لكن إرادة الله فوق كل شيء.
مضيفًا بالقول: "نحن مأجورون -إن شاء الله- حتى إن لم نخرج للتراويح".
فيما تمنى "العرفج" من الناس استغلال فترة الحجر المنزلي، الذي أسماه جامعة العزل المنزلي، ومحاولة الخروج منه بعادات إيجابية ومهارات جديدة.
، بالفيديو.. "العرفج": نتمنى من "التعليم" حسم الجدل حول موضوع الاختبارات النهائية في الجامعات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "العرفج": نتمنى من "التعليم" حسم الجدل حول موضوع الاختبارات النهائية في الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.