، "التجارة" تحذِّر من التعامل مع الحسابات التجارية غير الموثقة في "معروف" ،

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حذَّرت وزارة التجارة على لسان متحدثها الرسمي عبدالرحمن الحسين من التعامل مع الحسابات المجهولة التي تروِّج لبيع بعض المنتجات في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وليست موثقة رسميًّا بسجل تجاري ومسجلة في الوزارة.
وتفصيلاً، قال الحسين في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نحذر من التعامل مع الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي (انستجرام - فيس بوك - سناب شات - تويتر.. وغيرها)، التي تزعم بيع السلع والمنتجات". داعيًا إلى أن يكون التعامل والشراء فقط من الحسابات التي تمتلك سجلاً تجاريًّا، أو مسجلة في معروف maroof.sa .وزارة التجارة
"التجارة" تحذِّر من التعامل مع الحسابات التجارية غير الموثقة في "معروف"فهد الغبيوي الخليج 365 2020-04-22
حذَّرت وزارة التجارة على لسان متحدثها الرسمي عبدالرحمن الحسين من التعامل مع الحسابات المجهولة التي تروِّج لبيع بعض المنتجات في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وليست موثقة رسميًّا بسجل تجاري ومسجلة في الوزارة.
وتفصيلاً، قال الحسين في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نحذر من التعامل مع الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي (انستجرام - فيس بوك - سناب شات - تويتر.. وغيرها)، التي تزعم بيع السلع والمنتجات". داعيًا إلى أن يكون التعامل والشراء فقط من الحسابات التي تمتلك سجلاً تجاريًّا، أو مسجلة في معروف maroof.sa .
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
11:30 PM
بعضها يزعم بيع السلع والمنتجات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي
حذَّرت وزارة التجارة على لسان متحدثها الرسمي عبدالرحمن الحسين من التعامل مع الحسابات المجهولة التي تروِّج لبيع بعض المنتجات في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وليست موثقة رسميًّا بسجل تجاري ومسجلة في الوزارة.
وتفصيلاً، قال الحسين في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نحذر من التعامل مع الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي (انستجرام - فيس بوك - سناب شات - تويتر.. وغيرها)، التي تزعم بيع السلع والمنتجات". داعيًا إلى أن يكون التعامل والشراء فقط من الحسابات التي تمتلك سجلاً تجاريًّا، أو مسجلة في معروف maroof.sa .
، "التجارة" تحذِّر من التعامل مع الحسابات التجارية غير الموثقة في "معروف" ،
المصدر : الخليج 365
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