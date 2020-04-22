، "التجارة والاستثمار" بمجموعة العشرين تناقش إجراءات التخفيف من تأثير جائحة كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ركزت خلال اجتماعها على بحث ضمانات تدفق الإمدادات الطبية والزراعية عبر الحدود

عقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار اجتماعاً افتراضياً استثنائياً اليوم الأربعاء، لمناقشة وتحديد الإجراءات القصيرة والطويلة المدى التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير فيروس كورونا على التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بناء على توجيهات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين في اجتماعهم في 30 مارس 2020، حيث ناقشت مجموعة عمل التجارة والاستثمار الأولويات التي حددها الوزراء وناقشت الإجراءات الإضافية المقترحة لمكافحة الوباء والتخفيف من تأثيره على التجارة والاستثمار.

وركز الاجتماع على تطوير الإجراءات الموصى بها لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية عبر الحدود، كما ناقش المشاركين إجراءات طويلة المدى لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي من أجل التعجيل بالانتعاش الاقتصادي من الوباء.



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