، "التجارة والاستثمار" بمجموعة العشرين تناقش إجراءات التخفيف من تأثير جائحة كورونا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
عقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار اجتماعاً افتراضياً استثنائياً اليوم الأربعاء، لمناقشة وتحديد الإجراءات القصيرة والطويلة المدى التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير فيروس كورونا على التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بناء على توجيهات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين في اجتماعهم في 30 مارس 2020، حيث ناقشت مجموعة عمل التجارة والاستثمار الأولويات التي حددها الوزراء وناقشت الإجراءات الإضافية المقترحة لمكافحة الوباء والتخفيف من تأثيره على التجارة والاستثمار.
وركز الاجتماع على تطوير الإجراءات الموصى بها لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية عبر الحدود، كما ناقش المشاركين إجراءات طويلة المدى لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي من أجل التعجيل بالانتعاش الاقتصادي من الوباء.
وزراء التجارة والاستثمار مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين بالرياض فيروس كورونا الجديد
"التجارة والاستثمار" بمجموعة العشرين تناقش إجراءات التخفيف من تأثير جائحة كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-22
عقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار اجتماعاً افتراضياً استثنائياً اليوم الأربعاء، لمناقشة وتحديد الإجراءات القصيرة والطويلة المدى التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير فيروس كورونا على التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بناء على توجيهات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين في اجتماعهم في 30 مارس 2020، حيث ناقشت مجموعة عمل التجارة والاستثمار الأولويات التي حددها الوزراء وناقشت الإجراءات الإضافية المقترحة لمكافحة الوباء والتخفيف من تأثيره على التجارة والاستثمار.
وركز الاجتماع على تطوير الإجراءات الموصى بها لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية عبر الحدود، كما ناقش المشاركين إجراءات طويلة المدى لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي من أجل التعجيل بالانتعاش الاقتصادي من الوباء.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
11:28 PM
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
11:56 PM
ركزت خلال اجتماعها على بحث ضمانات تدفق الإمدادات الطبية والزراعية عبر الحدود
عقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار اجتماعاً افتراضياً استثنائياً اليوم الأربعاء، لمناقشة وتحديد الإجراءات القصيرة والطويلة المدى التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير فيروس كورونا على التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بناء على توجيهات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين في اجتماعهم في 30 مارس 2020، حيث ناقشت مجموعة عمل التجارة والاستثمار الأولويات التي حددها الوزراء وناقشت الإجراءات الإضافية المقترحة لمكافحة الوباء والتخفيف من تأثيره على التجارة والاستثمار.
وركز الاجتماع على تطوير الإجراءات الموصى بها لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية عبر الحدود، كما ناقش المشاركين إجراءات طويلة المدى لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي من أجل التعجيل بالانتعاش الاقتصادي من الوباء.
، "التجارة والاستثمار" بمجموعة العشرين تناقش إجراءات التخفيف من تأثير جائحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة والاستثمار" بمجموعة العشرين تناقش إجراءات التخفيف من تأثير جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.