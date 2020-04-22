، بالفيديو.. "العرفج": نتمنى من "التعليم" حسم الجدل حول موضوع الاختبارات النهائية في الجامعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه بالرغم من تدهور أسعار النفط لا يزال اقتصاد السعودية قويًّا

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أنه بالرغم من تدهور أسعار النفط لا يزال اقتصاد السعودية قويًّا. مشيرًا إلى أنه هنا تظهر قوة رؤية 2030 التي خففت من الاعتماد على النفط.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، ناشد عامل المعرفة وزارة التعليم حسم موضوع الاختبارات النهائية في الجامعات، ومنح الطلاب والطالبات العشرين درجة.

كما أكد "العرفج" أن سلامة المجتمع من مسؤوليات الدول والحكومات، وأنه بالرغم من أن قلوبنا متعلقة بالمساجد لكن إرادة الله فوق كل شيء.

مضيفًا بالقول: "نحن مأجورون -إن شاء الله- حتى إن لم نخرج للتراويح".

فيما تمنى "العرفج" من الناس استغلال فترة الحجر المنزلي، الذي أسماه جامعة العزل المنزلي، ومحاولة الخروج منه بعادات إيجابية ومهارات جديدة. يا هلا بالعرفج