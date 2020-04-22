شكرا لمتابعة خبر عن "الراجحي" يُطلق مبادرة "إفطار رمضان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلن أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة "إفطار رمضان" الممولة من قبل الصندوق المجتمعي.

وأضاف: " نهدف من خلالها إلى تقديم التموين الغذائي للفئات الأشد حاجة من المواطنين والمقيمين المتضررين جراء أزمة كورونا، وهي امتداد لمبادرة غذاؤنا واحد والتي أشكر جميع من دعمها وساهم فيها من الشركات والمؤسسات والأفراد " .

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وأردف: " وهذا أمر غير مستغرب على مجتمعنا الباذل للخير المحب للعطاء، الممتثل لقيم ديننا الحنيف " .

ودعا الجميع للمساهمة في الصندوق المجتمعي دعمًا لهذه المبادرات الإنسانية المجتمعية، واحتساب الأجر عند الله في الشهر الفضيل، فالحسنة بعشر أمثالها .

ويمكن المساهمة في المبادرة من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .