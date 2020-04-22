شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود يخلي بحاراً أوكرانياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت سفينة حرس الحدود (فرسان)، اليوم من إخلاء بحار أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 35 عاماً، كان يعاني من مشكلات صحية بالكلى، على متن إحدى السفن، وذلك شمال غرب جزيرة فرسان بمنطقة جازان، في مياه البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه في إطار تنفيذ المملكة الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمراراً في آداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) اتصالاً من الشركة المُشغلة للسفينة ( MV Sterling Palm)، حاملة علم جمهورية منغوليا، يفيد بوجود حالة مرضية لأحد طاقهما، بحار أوكراني يبلغ من العمر 35 عاماً، يعاني من مشكلات صحية بالكلى، وليس لديه أية أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي.

وأضاف:" على الفور، تولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، يقع على بعد (88) ميلاً بحرياً، شمال غرب جزيرة فرسان ، ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة، وتحديد نقطة التقاء، وإبلاغه التوجه إليها، وقد اتخذت الإجراءات الاحترازية بشأن فايروس كورونا المستجد".

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وأكد المتحدث الرسمي أن سفينة حرس الحدود ( فرسان)، وصلت صباح اليوم الأربعاء إلى جازان ، وجرى نقل المريض، إلى مستشفى الحياة الطبي بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة وقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID) ، ومرافقة فريق طبي معه، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.