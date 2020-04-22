شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 6 وافدين يوثقون شرائح الإتصالات عبر بصمات وهويات مسروقة بالرياض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بالرياض، بستة وافدين يوثقون شرائح الإتصالات بأسماء مواطنين ومقيمين عبر بصمات وهويات مسروقة .

وضبطت إدارة البحث والتحري في شرطة الرياض، ست وافدين من الجنيسة البنجلادشية قاموا بتحويل أحد الشقق السكنية إلى معمل لتوثيق شرائح الاتصالات.

وتم ضبط ما يقارب 577 شريحة اتصال لشركات محلية وبصمات لأشخاص، و2 أجهزة لاب توب و4 أجهزة قارئ بصمة وطابعة تستخدم في تزوير الإقامات.

وجرى إيقاف الوافدين وتحريز المضبوطات وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.