شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح الفرق بين تناول الجبنة و "شبيه" الجبنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، تناول الجبنة أم “ شبيه “ الجبنة، حيث أكدت أنه يتم استبدال دهن الحليب بالزيوت النباتية لأنه أقل تكلفة مما يؤثر في انخفاض السعر النهائي للمنتج.

وأضافت هذه المنتجات آمنة وتخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الهيئة، حيث أن جميع المنتجين ملزمين بذكر كافة مكونات المنتج ومعلومات البطاقة الغذائية على العبوة الخارجية.

وألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بإضافة كلمة “شبيه” على منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية، لتوضيح جميع المكونات التي تتضمنها المنتجات للمستهلك، ومعرفة المنتجات التي تحتوي على الدهون الطبيعة، وتلك التي تستبدل بالزيوت النباتية.