شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي إماراتي: السعوديون ينقلبون رجلاً واحداً في كل أزمة تعترضهم.. والدخيل يرد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

بعث الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي رسالة مؤثرة لمواطني المملكة يتحدث فيه عن تلاحم الشعبين الشقيقين في محاربة فيروس كورونا

وأضاف اليماحي خلال برنامجه عبر قناة الإمارات: " في المملكة كل الأوضاع مطمئنة، فلا تعكّر لعبة الأرقام صفوهم، مرابطون داخل البيوت، هم قانعون واثقون في رؤية وحكمة ملكهم، قريباً جداً ستمضي المحنة وسيتحدث العالم عن صنيعهم بكثير من الإعجاب ".

ورأى اليماحي: " فهم ينقلبون رجلاً واحداً في كل أزمة تعترضهم، غداً سيفتحون الأبواب والمطارات ليرووا ظمأ من اشتعلت روحه شوقاً لرحاب مكة وروضة المصطفى، يا إخوان نورة أردنا الاطمئنان عليكم فاكتشفنا أنه لا داعي للسؤال، لأنكم نحن ولأننا أنتم ".

ومن جانبه، عقب سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل على مقطع الفيديو، قائلاً: " الأستاذ أحمد كما نعتز بك راية بيضاء في كل محفل نفتخر بعلاقتنا بإخواننا في الإمارات، ونشكركم ونشكرك على كلماتكم ووقفاتكم المشرفة، أدام الله المحبة والأخوة ".