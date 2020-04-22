شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «العرفج» يعلق بـ«كوميديا» على من أكل «الخفاش» بالصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق الإعلامي أحمد العرفج بكوميديا، اليوم الأربعاء، على الصيني الذي تناول "الخفاش" وتسبب في نشر فيروس كورونا

وكان برنامج "ياهلا" نشر فيديو لرجل يدعي على من أكل الخفاش، قائلًأ: "نكدت علينا في شهر رمضان ووقفت حالنا".

وقال "العرفج" إن اتجاه الكثير لإلقاء اللوم على الشخص الذي أكل الخفاش ينتج عن شعورهم بالضجر بعد الحجر المنزلي.

ولفت إلى أنه حتى الأن لم يتم ثبوت أن "الخفاش" سبب الفيروس؛ إلا أن الكثير منا بات يشعر بالملل ويبحث عن طرق للسخرية من الأزمة بطريقة طريفة.