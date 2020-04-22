شكرا لمتابعة خبر عن أمانة مكة تغلق مركز تموينات مخالف للإجراءات الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قررت أمانة العاصمة المقدسة إغلاق مركز تموينات في نطاق بلدية جنوب مكة الفرعية، بعدما رصدت الفرق الرقابية مخالفته الاشتراطات الصحية، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية.

ومن جهته، قال رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، إن رصد تلك المُخالفات يأتي امتدادًا للجولات الرقابية المُكَّثفة، والمُتابعة الشاملة من قِبل المُراقبين على جميع المُنشآت الغذائية في المنطقة، لافتا إلى إغلاق المركز وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية؛ لحين استيفاء جميع الاشتراطات الصّحية والالتزام بالتدابير الوقائية، وتصحيح المُخالفات التشغيلية.

وأشار قدح، إلى أنه خلال الجولة تم ضبط مركبة غير مخصصة لنقل المواد الغذائية، تنقل المواد بشكل غير صحي مما عرضها للتلف، وقد ‫تمت مصادرة وإتلاف ما بداخلها من لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء النقل، واتخاذ اللازم حيال المخالف.