شكرا لمتابعة خبر عن وزراء العمل في مجموعة العشرين يناقشون تداعيات أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يستعد وزراء العمل في مجموعة العشرين لعقد اجتماعًا افتراضيًّا غدًا، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور أحمد الزهراني.
ويهدف الاجتماع ضمان التعاون التام للحد من تداعيات الفيروس على العاملين وعائلاتهم والموظفين والأعمال.
ومن المقرر أن يضم الاجتماع وزراء العمل من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
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