شكرا لمتابعة خبر عن " أبا الخيل " للمواطنين:" اطمنوا كل شيء متوفر.. لا تهدرون " (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال الدكتور عبدالله أبا الخيل متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة إن معالي الوزير يؤكد أنه لم يرى وفرة في الغذاء أكثر من هذا العام.
ووجه أبا الخيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " معالي المواطن " رسالة للمواطنين بعدم الهدر، قائلا:" اطمنوا كل شيء متوفر، فقط لا تهدرون ".
ولفت أبا الخيل:" لدينا مستويات أعلى في الأمن الغذائي، يوجد موازنة بين المياه والزراعة "، مبينا أنه من ضمن القرارات الهامة التي اتخذناها هو إيقاف زراعة الإعلام الذي أدى لحدوث وفرة في المياه بنسبة كبيرة ".
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