شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. " جلابو الأغنام " يطبقون التباعد الاجتماعي بسوق المواشي في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

طبقت أمانة العاصمة المقدسة التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن التي يوجد فيها أشخاص، كما طالبت وزارة الصحة إلى تطبيقه حتى في المنازل.

ورصدت صور متداولة من سوق بيع المواشي في " الخضراء " ترقيم مواقف بيع المواشي، وترك مسافات تقدر بنحو ستة أمتار بين جلاب الأغنام والبائع الآخر.

وتباينت أسعار الأغنام بين 1100 و1500 ريال، كما دعت أمانة العاصمة المقدسة جلابي الاغنام إلى مراجعتها للحصول على التصاريح اللازمة، مع تطبيق اشتراطات البيع في الموقع.

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