بالصور.. تهيئة سكنًا مؤقتًا وإعاشة مجانًا للعمالة الوافدة في تيماء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت بلدية محافظة تيماء، عن تهيئة سكنًا مؤقتًا وإعاشة مجانًا للعمالة الوافدة في المحافظة. أعلنت بلدية محافظة تيماء، عن تهيئة سكنًا مؤقتًا وإعاشة مجانًا للعمالة الوافدة في المحافظة. وقالت إنه تمت تهيئة أحد مبانيها بالأثاث والتكييف، مع تأمين الإعاشة والاحتياطات الصحية بشكل مجاني؛ ليكون سكنًا بديلًا مؤقتًا لعمالة وافدة في ظل جائحة كورونا. Advertisements وتابع رئيس البلدية المهندس سلامة بن هليل البلوي، أعمال الصيانة والنظافة للمقر؛ لاستقبال العمالة؛ حيث تم توفير المعقمات والكمامات، مع قياس لدرجة الحرارة أثناء خروج ودخول القاطنين فيه.

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