شكرا لمتابعة خبر عن "بوفون" يُحرض على ضرب الزوجات وتطليقهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أصدر المدون الشهير " بوفون " تصريحات مثيرة للجدل والغضب بين المتابعين، إذ دعا الأزواج إلى ضرب زوجاتهم وتطليقها إذا لم يتزيّن لهم.
وقال "بوفون " : " الرجل إلّي حرمته ما تتجدَّد له كل يوم، تيجي بشكل جديد، مظهر جديد، تثيره، يضربها حتى تنتفخ، ولو يطلقها زين " .
وأضاف: " أوجه نصيحة لمتابعيني الأعزاء المتزوجين، الليلة اضربوا الحرمة، لا ترقد غير مضروبة، دور لها خطأ قبل 3 شهور سوته واجلدها الآن " .
وأثار مقطع الفيديو عاصفة من الانتقاد والغضب على موقع "تويتر"، واسع الاستخدام في السعودية، وسط دعوات لمعاقبة بوفون.
وأثارت تصريحات "بوفون" عاصفة من الغضب بين المتابعين، مؤكدين أنها بمثابة تحريض على العنف الأسري ويجب إيقافه.
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