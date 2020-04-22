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"بوفون" يُحرض على ضرب الزوجات وتطليقهن

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدر المدون الشهير " بوفون " تصريحات مثيرة للجدل والغضب بين المتابعين، إذ دعا الأزواج إلى ضرب زوجاتهم وتطليقها إذا لم يتزيّن لهم.

وقال "بوفون " : " الرجل إلّي حرمته ما تتجدَّد له كل يوم، تيجي بشكل جديد، مظهر جديد، تثيره، يضربها حتى تنتفخ، ولو يطلقها زين " .

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وأضاف: " أوجه نصيحة لمتابعيني الأعزاء المتزوجين، الليلة اضربوا الحرمة، لا ترقد غير مضروبة، دور لها خطأ قبل 3 شهور سوته واجلدها الآن " .

وأثار مقطع الفيديو عاصفة من الانتقاد والغضب على موقع "تويتر"، واسع الاستخدام في ، وسط دعوات لمعاقبة بوفون.

وأثارت تصريحات "بوفون" عاصفة من الغضب بين المتابعين، مؤكدين أنها بمثابة تحريض على العنف الأسري ويجب إيقافه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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