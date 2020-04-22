شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سبب دعوة المحكمة العليا لتحري هلال رمضان يوم الخميس بدلا من الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث الفلكي، ملهم هندي، أن سبب دعوة المحكمة السعودية العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الخميس الموافق 30 شعبان بحسب تقويم أم القرى، وليس يوم الأربعاء 29 شعبان على غير العادة.

وذكر أن المملكة تعتمد على تقويم أم القري في دخول جميع الأشهر، وهو مبني على حسابات فلكية، بدون اشتراط الرؤية، ولا يبنى على تقويم أم القري في حال شهور رمضان وشوال وذو الحجة ومحرم.

وأضاف أن في 29 رجب تحققت الشروط الفلكية بتقويم أم القرى، لذلك كان أول يوم في شعبان في التقويم هو يوم 25 مارس، لكن في ذلك المساء جميع اللجان المنتشرة حول المملكة لم يثبت لها رؤية هلال شهر شعبان.

وأكد أنه بناءً على الشرع وقرار المحكمة العليا فدخول شهر شعبان كان في 26 مارس، مما يعني أن التقويم متقدم عن الشهر الشرعي بيوم كامل، الأمر الذى يجعل يوم الخميس 30 شعبان يوافق 29 شعبان شرعيًا، لذلك أمرت المحكمة بأن يكون ترائي هلال شهر رمضان يوم الخميس وليس الأربعاء.