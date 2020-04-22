شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان يعزي محافظ بيش في وفاة والدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جيزان (صدى):قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته لمحافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وأفراد أسرته ، في وفاة والدتهم - رحمها الله - إثر معاناتها مع المرض .
وسأل سموه الله تعالى ، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .
من جانبه عبر محافظ بيش وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن لا يريه أَي مكروه.
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