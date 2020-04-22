شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : دار الإفتاء اليمنية تحسم الجدل بشأن موعد أول أيام شهر رمضان الكريم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : الديوان الملكي السعودي يعلن رسميًا موعد أول أيام شهر رمضان الفضيل أول رد من قبائل خولان على اختطاف الحوثيين للوزير ”خالد الرويشان”

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