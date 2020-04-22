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عدن - ياسمين التهامي - حادثة صادمة شهدتها الهند، حيث قطع رجل لسانه وقدمه كقربان؛ لإرضاء الآلهة ودفعها من أجل وقف وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، تم نقل فيفيك شارما (24 عاما)، أمس الأحد، إلى مستشفى في بلدة ثراد بولاية جوجارات الهندية، بعدما عثر عليه كاهن وهو مستلق وفاقد للوعي ولسانه بيده، أمام معبد هندوسي، حيث سارع في إبلاغ القوى الأمنية.

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صور صادمة.. رجل يقطع لسانه ويقدمه قربانا لإرضاء الآلهة والسبب صادم

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وحاول الأطباء إعادة توصيل لسانه، ولكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كانوا نجحوا في ذلك.

وذكرت وسائل إعلامية محلية هندية، أن شارما يعمل نحاتا حجريا، حيث جاء من مسقط رأسه في منطقة مورينا في ولاية ماديا براديش الهندية، إلى قرية سويجام، قبل شهرين؛ للعمل على توسيع معبد باهافانا مات في القرية، واحتجز داخلها على إثر الحظر المفروض بسبب كورونا.



وأظهرت تحقيقات الشرطة، أن الشاب كان في حالة من الإحباط والغضب بسبب الحظر المفروض في البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث تسبب الإغلاق في منعه من العودة إلى موطنه الأصلي.

وقالت الشرطة، إن "شارما قبل اتخاذه هذا السلوك الصارم، أخبر زملاءه أنه ذاهب للتسوق، وعندما لم يعد اتصل أخوه بهاتفه، ليجيبه شخص آخر، ويخبره أن شقيقه قطع لسانه في معبد نادشوارى بالقرية".

وبينت أنها لا تزال تحقق في الحادثة لمعرفة السبب الحقيقي لإقدامه على هذا السلوك.