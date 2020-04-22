وزير المالية: توجيهات القيادة واضحة بدفع مستحقات القطاع الخاص في وقتها

جدد التأكيد على التزام الحكومة بتوفير الموارد
قال وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واضحة بدفع مستحقات القطاع الخاص في وقتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي لوزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان، المخصص لعرض أهم التطورات الاقتصادية في المملكة في ضوء التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وأضاف الوزير، أن المستثمرين مطمئنون لقدرة المملكة الائتمانية، ولا نتوقع سحب أكثر من 110 مليارات ريال من الاحتياطي، فيما قد تصل الزيادة في إصدار أدوات الدين إلى 100 مليار ريال، مشددًا على أن حكومة المملكة، ملتزمة بتوفير كل الموارد لحماية المواطن.
واستكمل الوزير: إن خطة الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية العديد من النقاط منها الحذر والمراقبة والمتابعة المستمرة مع سرعة الاستجابة في اتخاذ القرارات اللازمة، مؤكدًا أن الاحتياطات النقدية مكنت المملكة من مواجهة أزمة كورونا من موقع قوة.
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