إغلاق مركز تموينات مخالف بالعاصمة المقدسة.. وتطبيق الجزاءات ضد المتورطين

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مركز تموينات في نطاق بلدية جنوب مكة الفرعية، بعد أن رصدت الفرق الرقابية مخالفته الاشتراطات الصحية، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، إضافةً إلى وجود مخالفات تشغيلية أخرى.

جرى الإغلاق على الفور وتطبق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشدد رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، أن رصد تلك المُخالفات يأتي امتدادًا للجولات الرقابية المُكَّثفة، والمُتابعة الشاملة من قِبل المُراقبين على جميع المُنشآت الغذائية في المنطقة، مؤكدًا إغلاق المركز وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية؛ لحين استيفاء جميع الاشتراطات الصّحية والالتزام بالتدابير الوقائية، وتصحيح المُخالفات التشغيلية.

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وأوضح قدح، أنه خلال الجولة تم ضبط مركبة غير مخصصة لنقل المواد الغذائية، تنقل المواد بشكل غير صحي مما عرضها للتلف، وقد ‫تمت مصادرة وإتلاف ما بداخلها من لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء النقل، واتخاذ اللازم حيال المخالف.

وأهاب قدح بالمواطنين سرعة إبلاغ الأمانة عبر مركز البلاغات الموحد 940 عن أي مُخالفات تتعلق بالصحة العامة، أو عدم الالتزام بالتدابير الوقائية، وذلك للحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن المواطن «عين الأمانة».

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