إنهاء إجراءات سفر الإماراتيين العالقين  عبر مطار الملك خالد الدولي

بسهولة ويسر..
أكَّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، إنهاء إجراءات عودة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت مديرية الجوازات، في بيان عبر تويتر، بإنهاء إجراءات عودة الإماراتيين، ومغادرتهم عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عائدين إلى بلدهم.
وأرفقت المديرية بيانها بمقطع فيديو، يظهر السهولة واليسر في إتمام إجراءات الإجلاء من المملكة؛ حتى استقلالهم الطائرات المخصصة للمغادرة.
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