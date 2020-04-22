«الزكاة والدخل» توضح شروط ونماذج للمشمولين بمبادرة الإعفاء من الغرامات

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الغرامات التي تم فرضها على التأخير في التسجيل والتأخر في تقديم الإقرار أو السداد قبل تاريخ بدء المبادرة التي طرحتها في مارس الماضي لن تكون مشمولة بالإعفاء.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر «تويتر»، أن الغرامات التي تنشأ خلال فترة المبادرة نتيجة إفصاح المكلف الطوعي أو نتيجة لإعادة تقييم من قبل الهيئة سيتم إلغاؤها عند سداد الضريبة المستحقة قبل نهاية 30 يونيو 2020.

نماذج للإعفاء من الغرامات من الهيئة العامة للزكاة والدخل

ووفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل فإنه إذا كانت شركة مقيمة في المملكة يتوجب عليها استقطاع مبالغ ضريبية بقيمة 200 ألف ريال وتوريدها في 10 يناير 2019 إلا أنها لم تقم بذلك فإن من مزايا المبادرة إعفاء الشركة من غرامة بقيمة 30 ألف ريال عند تقديم نموذج الاستقطاع أو سداد الضريبة أو طلب تقسيطها بحد أقصى 30 يونيو 2020.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل إنه إذا كانت شركة اكتشفت خطأ في إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو 2019، إذ لم تقدم 4 فواتير فبلغت الضريبة المستحقة بالزيادة 40 ألف ريال، فإن من مزايا المبادرة إعفاء الشركة من غرامات التعديل والتأخير في السداد، والاكتفاء بدفع الضريبة 40 ألف ريال أو طلب تقسيطها.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل طرحت مبادرة للإعفاء من الغرامات للمكلفين غير المسجلين بالهيئة، تشمل عدم احتساب أي غرامات مثل غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وذلك خلال فترة المبادرة.

شروط مبادرة الإعفاء من الغرامات من الهيئة العامة للزكاة والدخل

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واشترطت الهيئة العامة للزكاة والدخل على المكلفين التسجيل في فترة المبادرة وتقديم الإقرارات المستحقة وسداد الضريبة المستحقة، أو تقديم طلب خطة تقسيط بحد أقصى 30 يونيو 2020.

ووفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل تنطبق المبادرة على أنواع الضرائب كافة، وهم: ضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، مشيرة إلى أن المبادرة تبدأ من 18 مارس حتى 30 يونيو 2020م.

وتشمل المبادرة جميع المكلفين الملزمين بالتزامات ضريبية تجاه الهيئة العامة للزكاة والدخل، سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو مؤسسات أو جهات حكومية أو فئة أخرى حتى تاريخ 30 يونيو 2020م.

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