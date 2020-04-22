وزير المالية: نبحث إعادة النشاط الاقتصادي بتدرج بما لا يضر بالوضع الصحي

قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، إن المملكة تبحث إعادة النشاط الاقتصادي بتدرج بما لا يضر بالوضع الصحي، مؤكدًا أن الاحتياطات النقدية مكنت المملكة من مواجهة أزمة كورونا من موقع قوة.

وأضاف الجدعان، خلال مؤتمر صحفي افتراضي للحديث عن التطورات الاقتصادية في المملكة، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، أن المملكة تعمل مع مجموعة العشرين لوضع خطط واضحة لإعادة الاقتصاد والتعافي من آثار الجائحة، بالإضافة لدراسة القطاعات الأكثر تضررًا من كورونا لمعالجة أوضاعها.

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ونوه وزير الاقتصاد بدعوة خادم الحرمين الشريفين لقادة دول مجموعة العشرين لأول قمة استثنائية افتراضية، تم خلالها تأكيد الالتزام بالحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وصرفت 23 مليار ريال لسداد مستحقاته.

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