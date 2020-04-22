الأرصاد تعلن «طقس الخميس»: رياح نشطة مثيرة للأتربة في 6 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لحالة طقس غدٍ الخميس في المملكة، بهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، حائل والشرقية»، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية، وشمالية جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، والحالة العامة خفيفة إلى متوسطة الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة بمختلف المناطق.

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