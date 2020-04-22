بالفيديو.. وكيل وزارة الشؤون الإسلامية: لا تجوز الصلاة خلف التلفاز

قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد، الدكتور محمد العقيل، إنه لا تجوز صلاة التراويح خلف إمام الحرم خلف التلفاز، ونصح المصلين بالصلاه إما بمفردهم أو مع جماعة أهلهم في منازلهم.

وأوضح العقيل، في مداخلة مع «قناة السعودية»، أن الصلاة خلف التلفاز الذي ينقل صلاة التراويح من الحرم لا تشرع، وذلك لأن الائتمام بالإمام يشترط به أن يكون في الصفوف التي تليه أو يراه.