فِرق الصحة العامة تكثف أعمال التقصي الميداني النشط لفيروس كورونا بمكة

كثفت فِرق الصحة العامة التابعة لصحة مكة المكرمة، أعمال التقصي الميداني النشط لفيروس كورونا المستجد على الأحياء العشوائية؛ كإجراء استباقي لتقصي الوباء في جميع أحياء العاصمة المقدسة، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، أن الفِرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بأحياء مكة وعدد من الأحياء العشوائية، كما تضمن المسح عددًا من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.

وأضافت، أن المسح النشط أدى إلى ارتفاع في أعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، ومعظمها بالمراحل الأولى للإصابة، وليست لديها أعراض واضحة، وبعضها لديها أعراض بسيطة، لا تستلزم الذهاب للمستشفيات، كما أن بعضها قد لا تظهر عليها أعراض أبدًا، ولا تحتاج لأي تدخُّل طبي. وأوضحت أن الهدف من عمليات التقصي ضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة، وتعزيز الجانب التوعوي، ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مكة المكرمة وأحيائها للحد من انتشار الوباء، ومحاصرة مصادره، بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين الجهات المختصة كافة.

اقرأ أيضا:

Advertisements

ألمانيا تسمح بإجراء أول اختبار سريري للقاح مضاد لكورونا

الصحة: مكة سجلت أكبر نسبة إصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية تحذر من تجاهل «إجراء» يزيد حالات الإصابة بكورونا

وزير الخارجية: قدمنا نصف مليار دولار لمواجهة كورونا دوليًا.. ونساهم في تطوير لقاحات