بعد إعلان الداخلية إطلاقها.. آلية التسجيل ومطارات المغادرة للوافدين عبر مبادرة «عودة»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة «عودة» التي تقتضي وبشكل استثنائي عن تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة ،والنهائي) من السفر جوًا لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًا عبر منصة «أبشر».

وكانت الرحلات الجوية من وإلى المملكة، تم تعليقها في مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

إجراءات التسجيل في مبادرة عودة

وبيَّنت وزارة الداخلية، أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة «عودة» وتعبئة الحقول التالية:

- رقم الإقامة

- تاريخ الميلاد

- رقم الجوال

- مدينة المغادرة

- مطار الوصول

وأكَّدت وزارة الداخلية، أن المغادرة ستكون عبر مطارات (الملك خالد الدولي بالرياض - الملك عبدالعزيز الدولي بجدة - الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة - الأمير محمد بن فهد بالدمام).

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متي يتم إعلام الوافد بموعد مغادرته

وأوضحت وزارة الداخلية، أن المبادرة تتم بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية؛ حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد، موضحًا بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وأشارت الوزارة، إلى أن المبادرة ستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة، بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.

طريقة استخراج تأشيرة من أبشر جوازات

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه لا يتوجب على الراغبين في العودة أن يكون لديهم حساب في (منصة أبشر)، وذلك تسهيلًا للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأوضحت الوزارة، أنه يكفي اتباع الخطوات السابقة؛ دون تسجيل حساب جديد، ومن خلال أبشر جوازات يمكنك استخراج تأشيرة ذهاب و عودة أو تأشيرة خروج نهائي.

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