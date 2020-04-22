لجنة مستجدات كورونا تنصح بالتقيد بنصائح الصحة في شهر رمضان

دعت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المواطنين والمقيمين بالاستمرار في التقيد بنصائح وتوجيهات وزارة الصحة خلال شهر رمضان المبارك، مشيدة بتفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الـ63، اليوم، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.

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