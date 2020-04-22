مصادر «عاجل» تكشف تفاصيل تعديلات لائحة الوظائف الصحية بالهلال الأحمر

كشفت مصادر، لـ«عاجل»، عن موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «أحمد الراجحي»، على إضافة تعديلات على لائحة الوظائف الصحية للعاملين بالهلال الأحمر السعودي.

وتضمنت التعديلات، التي تنفرد «عاجل» بها ما يلي:

أولًا: إضافة فقرة للمادة (11) من لائحة الوظائف الصحية؛ لتصبح الفقرة بعد التعديل (بدل عمل ميداني للأطباء في هيئة الهلال الأحمر السعودي).

Advertisements

ثانيًا: إضافة بدل عمل ميداني لأطباء هيئة الهلال الأحمر السعودي ومقداره (20%) من أول مربوط المستوى المعين عليه، كل منهم وفقًا للجدول رقم 2 من ملحق الوظائف الصحية الخاص ببدلات المشمولين بلائحة الوظائف الصحية ويصرف لهم البدل، وفقًا للضوابط الآتية:

1ـ اعتباره بديلًا عن بدل الخطر وبدل الضرر والبدلات المرتبطة بطبيعة العمل عدا (بدل قيادة سيارة إسعاف)، المحدد مقداره في جدول البدلات المخصصة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية فيستمر صرفه لمن يسحقه نظامًا.

2 ـ ألا تقل الإسعافات الميدانية، التي يقوم بها من سيصرف له البدل عن 10 إسعافات ميدانية شهريًا.



3 ـ أن يكون صرف البدل مرتبطًا بتوافر الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة من وزارة المالية، وأن يكون المقصود بالسنة الواردة بالقرار هو السنة المالية.