8500 سلة غذائية للمقيمين بجازان

شهد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش وأحد المستودعات التجارية المتخصصة، وذلك بمقر اللجنة. أوضح المهندس القنفذي أن الاتفاقية بين اللجنة ومستودعات السفياني تشمل توريد 8500 سلة غذائية، وذلك كإحدى مبادرات الدعم المجتمعي التي تستهدف المقيمين في كافة محافظات منطقة جازان، وذلك ضمن أعمال ومبادرات الدعم التنموي بمنطقة جازان التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الوقف الصحي ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.



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