تعليم الشرقية يختتم برامج التدريب الإلكتروني

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية فصلاً من فصول برامج التدريب الإلكتروني القائم عن بعد، وذلك عبر منصة البرامج التطويرية المتنوعة التي استهدفت رفع مستوى كفاءة التطوير المهني واستدامته بين أوساط شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالمنطقة وفقاً لتخصصاتهم المهنية والعلمية، والتي أطلقها، مؤخراً، المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم بالشراكة مع جامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ممثلة في مركز التعليم المستمر. وقد استفاد من حزمة البرامج التي بلغ عددها 38 برنامجاً تدريبياً ما يقارب من 5 آلاف متدرب ومتدربة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالمنطقة بعد أن قاموا بالتسجيل في هذه البرامج التي تم جدولتها والإعلان عنها مسبقاً وقطعوا خلالها 15646 ساعة تدريبية والتي جاء منها برامج في الأمن السبراني، مهارات المعلم الرقمي، إدارة الأزمات، كذلك برامج المجتمعات التقنية المتعلمة، الفصول الإلكترونية، تطبيقات الأجهزة الذكية واستخدامها من خلال ذوي الإعاقة، إضافة لبرامج الحوسبة السحابية، والتطوير المهني المتمازج لمعلمي الرياضيات( تمكين) المستوى التأسيسي، فضلاً عن مجموعة من البرامج المتنوعة طبقاً للتخصص.



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