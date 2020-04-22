السعودية | “الغذاء والدواء”: إضافة كلمة “شبيه” على منتجات الحليب والألبان المعدّلة بالزيوت النباتية بهدف توضيح المكونات للمستهلك

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ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بإضافة كلمة “شبيه” على منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية، لتوضيح جميع المكونات التي تتضمنها المنتجات للمستهلك، ومعرفة المنتجات التي تحتوي على الدهون الطبيعة، وتلك التي تستبدل بالزيوت النباتية.

وأوضحت الهيئة أن المنتجات المعنية هي التي يكون فيها الاستبدال كليا أو جزئيا لدهن الحليب بالزيوت النباتية، وتسمى بـ”شبيه القشطة، شبيه الجبنة، شبيه الحليب المبخر، وغيرها”.

وأكدت الهيئة أن هذه المنتجات آمنة وجميع المواد المستخدمة فيها تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة منها.

وأجرى مفتشو هيئة الغذاء والدواء 794 جولة تفتيشية على مصانع ومستودعات المستوردين والأسواق المركزية للتأكد من التزامها بالقرار، نتج عنها مخالفة 31 منها، بسبب وجود 176 منتجًا مخالفًا يقدر وزنها بـ1045 طنا.