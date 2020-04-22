شكرا لقرائتكم خبر عن «السيبراني» يحذر من ثغرة أمنية في «جوجل كروم» والان نبدء بالتفاصيل

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرة أمنية في تحديث متصفح Google Chrome، مشير إلى أن مستوى الخطورة "عالي". وأوضح أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة تؤدي إلى اختراق النظام المتأثر. وعن الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى الحديثة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «السيبراني» يحذر من ثغرة أمنية في «جوجل كروم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.