شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي» يناقش مع خبراء الإعلام تطوير المنظومة الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

• وزير الإعلام: الجامعات السعودية بيوت خبرة للتطوير

• وزير التعليم: نتطلع إلى مرحلة جديدة للإعلام

بمشاركة وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ؛ التقى وزير الإعلام د. ماجد بن عبد الله القصبي بعمداء كليات ورؤساء أقسام الإعلام في الجامعات السعودية عن بُعد، وذلك لمناقشة المبادرات والمقترحات التطويرية لمنظومة العمل الإعلامي في المملكة، وبحث الشراكات المستدامة بين الجامعات ووزارة الإعلام في المجالات الإعلامية التي تخدم العمل الوطني المشترك.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير الإعلام أهمية تحقيق طموحات القيادة الرشيدة -حفظها الله- من تطوير منظومة الإعلام في المملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده، والمساهمة في إعداد خارطة من المبادرات الإعلامية، وترتيب أولوياتها خلال هذه المرحلة، وتشكيل فرق مشتركة لتنفيذها.

وأشاد د. القصبي بالتعاون بين وزارة الإعلام والجامعات السعودية في المجالات الإعلامية، مشيرًا إلى أنها تمثل بيوت خبرة للتطوير، والمساهمة في بناء إعلام يعكس حجم المنجزات الوطنية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير التعليم في تعميق ودعم الشراكة مع الجامعات.

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من جانبه، أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، أن وزارة التعليم ممثلة في الجامعات وكليات وأقسام الإعلام بكافة تخصصاتها؛ هي في خدمة وزارة الإعلام وتوجهاتها التنظيمية والمهنية خلال هذه المرحلة، ودعم الجهود التي يبذلها معالي وزير الإعلام لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أننا نتطلع إلى مرحلة جديدة للإعلام السعودي لتحقيق الطموحات بجهود أبناء الوطن.

وقال الوزير آل الشيخ في كلمته خلال اللقاء: "الجميع شركاء في مهمة الإعلام الوطني القائم على المشاركة، والتكامل، والتفاعل مع كل ما يحقق مصالح الوطن العليا؛ لأنه باختصار إعلام للوطن الذي تجمعنا قيادته، وتعمل فيه حكومته، ونحتفي بمنجزاته، وتنمية إنسانه ومكانه"، داعيًا إلى رصد الأحداث الإعلامية المؤثرة على المملكة وتوقعها والتنبيه لها مسبقًا، والتعامل معها بفكر استراتيجي عميق يخدم المصالح الوطنية، وهذه أحد الأدوار الأساسية في التعاون بين وزارة الإعلام وكليات وأقسام الإعلام العلمية.

ودعا وزير التعليم إلى ضرورة تهيئة وتطوير خبراء إعلاميين في فهم القضايا العالمية بلغات مختلفة؛ ويتم الرجوع لهم في التحليل والحوارات والنقاشات الخارجية؛ ليكونوا بمثابة دروع حماية لهذا الوطن وقيادته ومجتمعه وتاريخه وحضارته وإنجازاته، متطلعًا إلى المبادرة في إنشاء مراكز فكر افتراضية؛ بشراكات داخلية وخارجية تخصصية في مجال شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الحديثة للدفاع عن الوطن وقضاياه.

وبين د. آل الشيخ أن من أولويات التعليم بناء جيل يدافع عن عقيدته ووطنه وقيادته وتاريخه في جميع الظروف، مشيرًا إلى أن ما نجده اليوم من أبناء وبنات المملكة في الدفاع عن وطنهم ونقل الحقائق للعالم من خلال حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي؛ خير شاهد على سلامة وأهمية هذا البناء والعناية به.

وحث وزير التعليم على استمرار العمل على ردم الفجوة بين الجوانب الأكاديمية للإعلام في الجامعات، وبين تلبية احتياجات سوق العمل من المهنيين المتخصصين.