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الهلال الأحمر: إذن الخروج عبر «أسعفني» خاص بالأمن

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أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن الموافقة على طلب خدمة إذن الخروج خلال منع التجول عبر تطبيق "أسعفني"، هو من اختصاصات الأمن العام، ويمثل دور الهلال الأحمر من الناحية التقنية فقط.

وأشارت الهيئة، إلى أن الخدمة تم استحداثها لخدمة الحالات الصحية الطارئة، والتى لا تحتاج إلى نقل إسعافي، وذلك لتخفيف الضغط على غرفة عمليات الهلال الأحمر فى جميع مناطق المملكة، وحتى لا تتأثر عمليات النقل الإسعافي للحالات الحرجة.

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