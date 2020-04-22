شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: إذن الخروج عبر «أسعفني» خاص بالأمن والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الهيئة، إلى أن الخدمة تم استحداثها لخدمة الحالات الصحية الطارئة، والتى لا تحتاج إلى نقل إسعافي، وذلك لتخفيف الضغط على غرفة عمليات الهلال الأحمر فى جميع مناطق المملكة، وحتى لا تتأثر عمليات النقل الإسعافي للحالات الحرجة.
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