وزير المالية: توجيهات القيادة أن لا يتأثر المواطن والقطاع الخاص.. والمبادرات مستمرة

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وزير المالية: توجيهات القيادة أن لا يتأثر متابعات الخليج 365 والقطاع الخاص.. والمبادرات مستمرة
9 مليارات ريال تعويض لـ مليون و200 ألف مواطن في المنشآت المتضررة
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي
قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان: إن الإجراءات والاستعدادات الاستباقية التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، بقيادة ولي العهد، جعلت المملكة في موقع قوة لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده مساء اليوم، أن الجهود السعودية مستمرة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التعامل الأفضل معها، باعتماد المبادرات المالية والاقتصادية في القطاعات الحيوية.
وأعلن الجدعان أن قيمة الدعم المقدم من الحكومة وصل إلى 177 مليار ريال، مما يشكل 9 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، كما بلغت حزم دعم الاقتصاد إلى 80 إجراء معلنًا حتى الآن.
وأوضح أن المملكة قدمت كامل الدعم للقطاع الصحي، بتوفير المستلزمات الكاملة والمبالغ الكافية للتعامل مع الأزمة الحالية لحماية صحة متابعات الخليج 365 والمقيمين، حيث بلغ دعم وزارة الصحة منذُ بداية الأزمة 47 مليار ريال.
وأضاف: توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد هي ألا يتأثر متابعات الخليج 365 اقتصاديًّا من جائحة كورونا، وأن يتم دفع مستحقات القطاع الخاص في وقتها، حيث أمر الملك سلمان بصرف 9 مليارات ريال من خلال نظام ساند تعويضًا لنحو مليون و200 ألف مواطن في المنشآت المتضررة.
وبين الجدعان أن الحكومة تقوم بدراسة فتح الأنشطة الاقتصادية مع الحرص على أهمية سلامة المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال عدد من المسارات منها، الحذر والمراقبة والمتابعة المستمرة، بالإضافة للسرعة في اتخاذ القرارات اللازمة.
وعلى صعيد الجهود السعودية خلال مجموعة العشرين، قال وزير المالية: إن القمة الاستثنائية الافتراضية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين أثمرت بجهود عالية وتعاون من أعضاء المجموعة لمواجهة الجائحة، حيث تم ضخ نحو 7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي للتخفيف من أثار الجائحة.
كما دعت المملكة لدعم وتمويل 8 مليار دولار لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجائحة، فيما قدمت المملكة 500 مليون دولار للمساعدة في سد الفجوة التمويلية لمواجهة الجائحة.
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