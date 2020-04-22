- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم محلل اقتصادي لـ”المواطن”: تقدير السعودية للإنسان جعلها محط أنظار العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محلل اقتصادي لـ”متابعات الخليج 365”: تقدير السعودية للإنسان جعلها محط أنظار العالم
في ظل جائحة فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - هاشم القرني - الرياض
في ظل حكومة واعية ومدركة تمامًا لشؤون الاقتصاد السعودي، أطلت علينا أزمة جائحة فيروس كورونا الصحية، والتي واجهتها الدولة بكل حزم وعزم، ضاربة بذلك أسمى معاني الإنسانية في حفاظها على صحة الإنسان سواء متابعات الخليج 365 والمقيم.
وبادرت الدولة بوضع إجراءات وتدابير لمواجهة هذا الوباء بمنع التجمعات، وشمل ذلك الأسواق التجارية والمطارات والمساجد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم تعليق العمل والتجارة المباشرة في أنشطة متعددة؛ مما سبب آثارًا مباشرة على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وقامت الدولة- حفظها الله- بحمايتهم وتأمين مستقبلهم الوظيفي بتحملها 60% من رواتبهم، شرط أن تكون مؤسساتهم وشركاتهم مسجلة بشكل نظامي في التأمينات الاجتماعية، حيث أسند لها تنفيذ قرار تحمل 60% من رواتب الموظفين.
وفي هذا الشأن تحدث المحلل الاقتصادي إبراهيم الهندي لـ”متابعات الخليج 365“، حيث قال: “كما تعلمون جيدًا بأن نسبة كبيرة من القوى العاملة يعملون في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا الأمر يجعلنا نقف وقفة إجلال وتعظيم لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد-19).
وأضاف الهندي أن حكومة المملكة اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، وذلك عن طريق إعداد الحكومة لعدد من المبادرات العاجلة والتي استهدفت كل من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت هذه المبادرات المستثمرين للحفاظ على هذا القطاع الحيوي في المملكة، وذلك عن طريق تقدير الإنسان من جميع النواحي، وهذا ما جعل المملكة محط أنظار العالم في إدارة الأزمات.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر محلل اقتصادي لـ”المواطن”: تقدير السعودية للإنسان جعلها محط أنظار العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.