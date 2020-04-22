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طبقان ضروريان في سفرة مائدة رمضان
يساعدان على تجنب الإمساك
متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة
نصحت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك، بضرورة وجود طبق السلطة الخضراء وآخر لسلطة الفواكه في سفرة المائدة الرمضانية، إذ يلاحظ أن معظم الأسر تهمل الخضار والفواكه وتركز على الوجبات الدسمة بجانب المعجنات والمقليات.
وقالت: إن وجود السلطة الخضراء وسلطة الفواكه يوميًّا على مائدة الإفطار مهم لضبط آلية عمل الجهاز الهضمي، وخصوصًا أن الشكاوى تزداد من الإمساك في رمضان.
وبينت أن أهمية الخضار والفواكه تكمن في احتوائهما على عناصر مهمة مثل الفيتامينات والألياف والمعادن، وكل هذه العناصر مهمة للجسم.
وأكدت الدكتورة نظمية على أهمية تناول الأطعمة الصحية في رمضان؛ فالأطعمة الصحية تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف- كما أشرت- والتي تحمي من الأمراض المزمنة التي تسبب الآلام وتضعف صحة الفرد، كما أن أطعمة الخضراوات والفاكهة تقي من الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية والاضطرابات الهضمية وارتفاع ضغط الدم واضطرابات العين وغيرها من الاضطرابات الأخرى التي تتعلق بمختلف أعضاء الجسم، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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