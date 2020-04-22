نصائح لاستثمار وقت الأطفال في رمضان

2020-04-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا الخبير البيئي الدكتور عبدالرحمن حمزة كماس، الوالدين إلى استثمار أوقات الأطفال في رمضان وعدم هدره في غير المفيد، وخصوصًا مع وجودهم في العزل المنزلي.

وقال كماس لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك الكثير من البرامج المفيدة التي تشغل أوقات الأطفال، ومنها أعمال إعادة التدوير التي يتعلم فيها الأطفال كيفية الاستفادة من أغراض مهملة، فمثلًا هناك الكثير من العلب التي ترمى في وقت يمكن الاستفادة منها في إعداد مقلمية أو مزهرية أو حافظة نقود وغير ذلك من الأعمال الكثيرة.

وبين أن مثل هذه الأعمال لها فوائد عديدة منها:

⁃ تعلم الأطفال كيفية استثمار الوقت في المفيد في الأعمال المنتجة ذاتية.

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⁃ المحافظة على البيئة بعدم رمي الأشياء التي يمكن إعادة تدويرها في المنزل.

⁃ تنمية مواهب الأطفال؛ إذ إن تعلمهم مثل هذه الأمور في الصغر يكرس هذا المبدأ في الكبر.

وخلص إلى القول: إن أهم الانعكاسات الإيجابية هو إدارة الوقت في المفيد، بدلًا من إضاعته في غير المفيد، ويمكن للأسر الاستعانة بالنت في تعليم الأطفال.

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