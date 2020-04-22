، "عباس": إذا ضمت إسرائيل أي جزء من الضفة سنلغي كل الاتفاقات معها ،

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ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي اليوم (الأربعاء)، أن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة لاغية تماماً، إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقال "عباس": "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية وفي هذا السياق فقد أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "لا يتوهمن أحد أنه يستطيع أن يستغل انشغال العالم بأزمة الوباء التي تواجهنا، فنحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بحقنا أو يتجاوز قرارنا الراهن الوطني الثابت المتمسك بإقامة دولتنا الحرة المستقلة في أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية".
ولم يتضح ما إذا كانت هذه الكلمة مسجلة قبل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أو بعدها، التي قال فيها: "إن قرار ضم الضفة الغربية يعود لإسرائيل".فلسطين الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل أمريكا الضفة الغربية
"عباس": إذا ضمت إسرائيل أي جزء من الضفة سنلغي كل الاتفاقات معهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-22
ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي اليوم (الأربعاء)، أن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة لاغية تماماً، إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقال "عباس": "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية وفي هذا السياق فقد أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "لا يتوهمن أحد أنه يستطيع أن يستغل انشغال العالم بأزمة الوباء التي تواجهنا، فنحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بحقنا أو يتجاوز قرارنا الراهن الوطني الثابت المتمسك بإقامة دولتنا الحرة المستقلة في أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية".
ولم يتضح ما إذا كانت هذه الكلمة مسجلة قبل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أو بعدها، التي قال فيها: "إن قرار ضم الضفة الغربية يعود لإسرائيل".
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
09:32 PM
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
10:02 PM
أكد التمسك بإقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية
ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي اليوم (الأربعاء)، أن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة لاغية تماماً، إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقال "عباس": "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية وفي هذا السياق فقد أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "لا يتوهمن أحد أنه يستطيع أن يستغل انشغال العالم بأزمة الوباء التي تواجهنا، فنحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بحقنا أو يتجاوز قرارنا الراهن الوطني الثابت المتمسك بإقامة دولتنا الحرة المستقلة في أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية".
ولم يتضح ما إذا كانت هذه الكلمة مسجلة قبل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أو بعدها، التي قال فيها: "إن قرار ضم الضفة الغربية يعود لإسرائيل".
، "عباس": إذا ضمت إسرائيل أي جزء من الضفة سنلغي كل الاتفاقات معها ،
المصدر : الخليج 365
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