، الجيش الأمريكي ينفي تسجيل أي إصابة بـ"كورونا" بين أفراده في الكويت ،

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نفت سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت، اليوم (الأربعاء)، تسجیل أي إصابات بفیروس كورونا المستجد بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت.
وأوضحت السفارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة الأمریكیة تقوم بتعزیز إجراءاتھا الاحترازیة وتنسق مع السلطات الكویتیة لضمان سلامة الجمیع.
وذكرت أنه على عكس التقاریر الصحفیة السابقة، التي ادعت ذلك، لم تسجل أي إصابات بالفیروس المستجد بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت.
وأضافت السفارة أن الإصابة ثبتت على عدة مقاولین ممن عملوا في معسكر "عریفجان"، وجاءت نتائج فحوصاتھم إیجابیة، وھم الآن تحت رعایة وإشراف وزارة الصحة؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".الكويت الجيش الأمريكي فيروس كورونا الجديد
الجيش الأمريكي ينفي تسجيل أي إصابة بـ"كورونا" بين أفراده في الكويتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-22
نفت سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت، اليوم (الأربعاء)، تسجیل أي إصابات بفیروس كورونا المستجد بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت.
وأوضحت السفارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة الأمریكیة تقوم بتعزیز إجراءاتھا الاحترازیة وتنسق مع السلطات الكویتیة لضمان سلامة الجمیع.
وذكرت أنه على عكس التقاریر الصحفیة السابقة، التي ادعت ذلك، لم تسجل أي إصابات بالفیروس المستجد بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت.
وأضافت السفارة أن الإصابة ثبتت على عدة مقاولین ممن عملوا في معسكر "عریفجان"، وجاءت نتائج فحوصاتھم إیجابیة، وھم الآن تحت رعایة وإشراف وزارة الصحة؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
09:16 PM
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
10:02 PM
السفارة أكّدت تعزيز الإجراءات الاحترازية الضامنة للسلامة
نفت سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت، اليوم (الأربعاء)، تسجیل أي إصابات بفیروس كورونا المستجد بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت.
وأوضحت السفارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة الأمریكیة تقوم بتعزیز إجراءاتھا الاحترازیة وتنسق مع السلطات الكویتیة لضمان سلامة الجمیع.
وذكرت أنه على عكس التقاریر الصحفیة السابقة، التي ادعت ذلك، لم تسجل أي إصابات بالفیروس المستجد بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت.
وأضافت السفارة أن الإصابة ثبتت على عدة مقاولین ممن عملوا في معسكر "عریفجان"، وجاءت نتائج فحوصاتھم إیجابیة، وھم الآن تحت رعایة وإشراف وزارة الصحة؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
، الجيش الأمريكي ينفي تسجيل أي إصابة بـ"كورونا" بين أفراده في الكويت ،
المصدر : الخليج 365
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