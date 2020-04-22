، الجيش الأمريكي ينفي تسجيل أي إصابة بـ"كورونا" بين أفراده في الكويت ،

محمد بن مسعود - الدمام - السفارة أكّدت تعزيز الإجراءات الاحترازية الضامنة للسلامة

نفت سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت، اليوم (الأربعاء)، تسجیل أي إصابات بفیروس كورونا المستجد بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت.

وأوضحت السفارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة الأمریكیة تقوم بتعزیز إجراءاتھا الاحترازیة وتنسق مع السلطات الكویتیة لضمان سلامة الجمیع.

وذكرت أنه على عكس التقاریر الصحفیة السابقة، التي ادعت ذلك، لم تسجل أي إصابات بالفیروس المستجد بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت.

وأضافت السفارة أن الإصابة ثبتت على عدة مقاولین ممن عملوا في معسكر "عریفجان"، وجاءت نتائج فحوصاتھم إیجابیة، وھم الآن تحت رعایة وإشراف وزارة الصحة؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".الكويت الجيش الأمريكي فيروس كورونا الجديد