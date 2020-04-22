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ذكر نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جون هيتن، اليوم (الأربعاء)، أنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لا يزال يسيطر على جيشه.
وبيّن "هيتن" أنه ليس لديه أي معلومات مخابراتية تؤكد أو تنفي ما أوردته تقارير إعلامية بأن كيم جونج أون يعاني مرضًا خطيرًا، وفقًا لـ"رويترز".
وقال القائد الأمريكي: "إن كيم لا يزال يسيطر بشكل تام على القوى النووية الكورية الشمالية وقوات الجيش الكوري".نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية جون هيتن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
واشنطن: الزعيم الكوري لا يزال يسيطر على الجيش والقوى النوويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-22
ذكر نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جون هيتن، اليوم (الأربعاء)، أنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لا يزال يسيطر على جيشه.
وبيّن "هيتن" أنه ليس لديه أي معلومات مخابراتية تؤكد أو تنفي ما أوردته تقارير إعلامية بأن كيم جونج أون يعاني مرضًا خطيرًا، وفقًا لـ"رويترز".
وقال القائد الأمريكي: "إن كيم لا يزال يسيطر بشكل تام على القوى النووية الكورية الشمالية وقوات الجيش الكوري".
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
09:02 PM
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
10:02 PM
"هيتن" ليس لديه ما ينفي أو يؤكد مرض "كيم"
ذكر نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جون هيتن، اليوم (الأربعاء)، أنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لا يزال يسيطر على جيشه.
وبيّن "هيتن" أنه ليس لديه أي معلومات مخابراتية تؤكد أو تنفي ما أوردته تقارير إعلامية بأن كيم جونج أون يعاني مرضًا خطيرًا، وفقًا لـ"رويترز".
وقال القائد الأمريكي: "إن كيم لا يزال يسيطر بشكل تام على القوى النووية الكورية الشمالية وقوات الجيش الكوري".
، واشنطن: الزعيم الكوري لا يزال يسيطر على الجيش والقوى النووية ،
المصدر : الخليج 365
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